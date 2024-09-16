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ثقافة وفنون

مصطفي كامل: إيرادات النقابة من حفلات الساحل تخطت 32 مليون جنيه (فيديو وصور)

مصطفي كامل،فيتو
مصطفي كامل،فيتو

أكد الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، أنه كشف العديد من قضايا الفساد بالأرصدة الخاصة بالنقابة، والتي تمت قبل توليه منصب النقيب.

المؤتمرالصحفي لـ نقابة الموسيقيين

وأضاف مصطفي كامل خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مقر النقابة: “إيرادات النقابة من حفلات الساحل الشمالي وصلت إلي أكثر من 32 مليون جنيه، وأول ما توليت منصب النقيب قولت لو الساحل الشمالي مجبش 20 مليون جنيه إيرادات هقدم استقالتي”

وبدأ المؤتمر بالإعلان عن موارد النقابة المالية والطفرة المالية الكبيرة، التي  حققتها نقابة الموسيقيين خلال عامين منذ تولى مصطفى كامل منصب النقيب العام.

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