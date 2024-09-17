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خارج الحدود

تحطم مروحية رئيس زيمبابوي بسبب عطل فني

رئيس زيمبابوي، فيتو
رئيس زيمبابوي، فيتو

تحطمت مروحية كان من المفترض أن تقل رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، ولكنه لم يكن على متنها، ولم تقع إصابات، وفقًا لما ذكرته قناة تلفزيونية محلية نقلًا عن بيان لوزير الإعلام جينفان موسوير.

وقالت شبكة «زد بي سي» إن المروحية تحطمت بعد وقت قصير من حضور رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا احتفالات بمناسبة عطلة محلية «يوم مونهوموتابا»، مشيرة إلى أن الطائرة التي كان من المفترض أن تقل منانجاجوا تحطمت بسبب عطل فني، لكن الرئيس لم يكن على متنها وكان هناك أفراد من الطاقم على متن المروحية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.


من جانبها، بدأت هيئة الطيران المدني في زيمبابوي تحقيقًا في الحادث وستصدر بيانًا بشأنه.


وحضر رئيس زيمبابوي الاحتفالات برفقة السيدة الأولى الدكتورة أوكسيليا منانجاجوا، ونائب الرئيس العقيد المتقاعد كيمبو موهادي، ورئيس حزب «زانو الجبهة الوطنية» ووزير الدفاع القائد أوبا موشينجوري كاشيري، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين والحزبيين.
 

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منانجاجوا تحطم طائرة رئيس زيمبابوي

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