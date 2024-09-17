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محافظات

تنظيم ندوة عن "الطاقة الجديدة والمتجددة" بنقابة المهندسين في الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

 نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة ندوة حول "الطاقة الجديدة والمتجددة"، وذلك بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، وقد ألقى الندوة المهندس إيهاب إسماعيل، نائب الرئيس التنفيذي للدراسات والبحوث والشئون الفنية بالهيئة.

 

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شهدت الندوة حضورًا متميزًا من المهندسين والمهتمين بمجال الطاقة، وتمحورت النقاشات حول تطور استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وخاصةً طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

استعرض المهندس إيهاب إسماعيل خلال الندوة جهود الدولة المصرية من خلال هيئة الطاقة الجديدة في تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر حققت خطوات هامة في هذا المجال، وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه طاقة الرياح والطاقة الشمسية في تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، والتي تعتبر من أهم الركائز نحو مستقبل أخضر ومستدام،


من جانبه، أكد المهندس مينا ميلاد رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة أن اللجنة تسعى لعمل برنامج متكامل من هذه الندوات الهامة حيث تهدف هذه الندوة إلى توعية المهندسين بأهمية التحول إلى الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما تسعى الندوة إلى تسليط الضوء على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين

وفي ختام الندوة، تم فتح باب النقاش مع المشاركين، حيث تم تناول مجموعة من الأسئلة حول مستقبل الطاقة المتجددة في مصر، ودور المهندسين في دعم هذا التوجه من خلال الابتكار والتطوير التقني، وأيضًا مناقشات حول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر، والفرص المتاحة للتوسع في استخدامها، حيث قام الدكتور مصطفى الحضري أمين عام نقابة المهندسين بالإسكندرية بتكريم المهندس ايهاب اسماعيل علي هذه الندوة والخبرات العملية التي تناولها في هذا المحاضرة مؤكدًا سعي النقابة لمناقشة مثل تلك الموضوعات الهامة والتي تتناول مستقبل الطاقة في مصر.

 

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نقابة المهندسين الاسكندرية نقابة

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