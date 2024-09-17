اتحاد الغرف السياحية يكشف أرخص وأغلى رحلة عمرة لهذا العام (فيديو)

أسعار رحلات العمرة، قال الدكتور إبراهيم عليوة، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: إن أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام سيكون 32 ألف جنيه وهي برنامج عمرة اقتصادي ويشمل رحلة لمدة 15 يوما.

أسعار العمرة هذا العام

وأضاف: أغلى سعر للعمرة هذا العام سيصل إلى 58 ألف جنيه في الغرفة الرباعية، وقد يزيد إلى 70 ألف جنيه في الغرفة الثنائية لأول صف على الحرم.

ضوابط العمرة

وأضاف عليوة، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “etc”، من جانب ضوابط العمرة هذا العام فهناك شرط يضمن للمعتمر توفير مواصلات "باص" ذهابًا وإيابًا لمن يبعد سكنه عن الحرم 1250 كيلو متر على مدار طول اليوم.

الفارق بين أرخص وأغلى رحلة عمرة

وأوضح عليوة، أن الفارق بين أرخص وأغلى عمرة في الإقامة فقط من حيث مستوى الفندق والقرب من الحرم وتذكرة الطيران، كما أن العمرة هذا العام بالنظام المفتوح، بمعنى لا يوجد عدد أو كوتة معينة.