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للمعتمرين، السياحة تحدد مواعيد التقدم بشكاوى الإخلال بخدمات العمرة

العمرة , فيتو
العمرة , فيتو

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446 هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث إنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

ضوابط العمرة للموسم الجديد

وتضمنت ضوابط العمرة للموسم الجاري، تحصيل مبلغ 1.5 مليون جنيها أو ما يعادلها من العملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف فى حينه لصالح وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة على أن يسدد بأى طريقة قانونية تقبلها الإدارة المركزية لشركات السياحة.

كما تضمنت الضوابط 3.5 مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملة الأجنبية وفقا لسعر الصرف في حينه لصالح وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة بموجب شيك بنكي يحرره ويوقعه الممثل القانونى لشركة السياحة ومن له حق الإدارة والتوقيع أو رئيس مجلس إدارة الشركة.

خطاب الضمان لشركات السياحة والآثار 

كما تضمنت الضوابط رد مبلغ التأمين الذي دفعته الشركة أو المتبقي منه بعد خصم ما تم رده للمعتمر من مبالغ نتيجة الإخلال ببرنامج رحلة العمرة فى حساب الشركة، وذلك في نهاية موسم العمرة أو توقفه  شريطة عدم ورد شكاوى ذات صلة بمبلغ برنامج العمرة إلي الوزارة خلال شهرين من تاريخ إنتهاء أو توقف رحلات العمرة، وذلك لحين البت فى الشكوى.

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