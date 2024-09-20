خطوات عمل وثيقة تأمين في بنك مصر
اوضح بنك مصر، أن وثائق التأمين البنكي هي خدمة يقدمها البنك بالتعاون مع شركة اليانز لتقديم الخدمات التأمينية التي يحتاج إليها العملاء الراغبين في الإشتراك بها.
وقال بنك مصر، إن وثائق التأمين البنكي، هي عبارة عن أربع برامج تأمينية تهدف الى تلبية احتياجات العميل التأمينية، ولكن من خلال الخصم من حساب العميل (جاري - توفير).
ويمكن للعملاء التقدم للحصول عليها عن طريق التوجه الى اقرب فرع من فروع البنك والتواصل مع مندوب الشركة موضحين الرابط الخاص ببرامج التأمين البنكي كالتالي: https://bnkmsr.com/3n9A6eh
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