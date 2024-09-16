عبد الله السعيد: مستعدون لمواجهة الشرطة الكيني والحفاظ على الكونفيدرالية

تحدث عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مشاركته الأفريقية الأولى مع الفريق، خلال مواجهة الشرطة الكيني الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي: "سعيد بالطبع بأن يكون الظهور الأول لي مع الفريق في البطولة الأفريقية بتسجيل هدف ساعد الزمالك على الفوز خارج الديار".

وأضاف عبد الله السعيد قائلًا: "هناك تركيز من الجميع داخل الفريق والجهاز الفني، بأن يكون هذا الموسم أفضل ونسعى لتحقيق أكبر عدد من البطولات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مستعدون لمباراة العودة أمام الشرطة الكيني من أجل مواصلة المشوار للحفاظ على لقب الكونفدرالية ".

ونجح عبد الله السعيد في تسجيل هدف الفوز للزمالك في مباراة الشرطة الكيني التي أقيمت السبت الماضي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة باستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأبيض عادت إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين قادمة من كينيا، ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدًا الثلاثاء استعدادًا للقاء العودة أمام الشرطة الكيني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإياب أمام الشرطة الكيني بعد الفوز ذهابا خارج الديار بدور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الشرطة الكيني

ومن المتوقع أن يثبت البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك تشكيل فريقه الذي بدأ مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني في مباراة الاياب.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك أمام الشرطة الكيني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي

في خط الدفاع: محمد شحاتة - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.