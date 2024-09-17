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ثقافة وفنون

حمزة العيلي يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل مطعم الحبايب

حمزة العيلي، فيتو
حمزة العيلي، فيتو

كشف الفنان حمزة العيلي عبر حسابه على موقع تبادل الصور إنستجرام اسم شخصيته في مسلسل مطعم الحبايب.

ونشر حمزة البوستر الخاص به في المسلسل مرفقا بتعليق: “استنوا الشيف حسن هيلتون بأساليبه الفريدة مع الحبايب الغاليين في مسلسل مطعم الحبايب على شاهد”.

موعد بدء عرض مسلسل مطعم الحبايب

من المقرر أن ينطلق عرض مسلسل مطعم الحبايب يوم الخميس ٣ أكتوبر المقبل، وسيتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب  

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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أحمد مالك أسلام إبراهيم حمزة العياي الفنان احمد مالك مسلسل مطعم الحبايب منصة شاهد مطعم الحبايب

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