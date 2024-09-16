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اقتصاد

أكثر 15 سيارة أوروبية مبيعا في السوق المصري خلال أغسطس

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، أكثر 15 سيارة أوروبية حققت نسبب مقبولة من المبيعات خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد تصدر سيارات مرسيدس المركز الأول في مبيعات السيارات الأوروبية.

تراجع مبيعات السيارات الأوروبية بمصر

وكانت مبيعات السيارات الأوروبية في مصر تراجعت في الفترة من يناير إلى يوليو 2024 بنسبة 40% تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 3347 سيارة في 2024 مقارنة بعدد 5541 سيارة في 2023. 

ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور، بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات،  ترتيب مبيعات  السيارات الأوروبية في مصر كالتالي في أغسطس الماضي:

1- سيارات مرسيدس بعدد 1135 سيارة.

2- سيارات فولكس فاجن 495 سيارة.

3- سيارات سكودا 465 سيارة.

4- سيارات رينو 455 سيارة.

5- سيارات BMW بعدد 406 سيارة.

6- سيارات بيجو 394 سيارة.

7- سيارات سيات 349 سيارة.

8- سيارات أوبل 306 سيارة.

9- سيارات أودي 223 سيارة.

10- سيارات سيتروين 162 سيارة.

11- سيارات كوبرا 124 سيارة.

12- سيارات فيات 74 سيارة.

13- سيارات رانج روفر 71 سيارة.

14- سيارات بورش 50 سيارة.

15- سيارات فولفو 22 سيارة.

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الإدارة العامة للمرور ب الادارة العامة للمرور اغسطس الماضى ادارة العامة للمرور

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