نجل الشيخ الشعراوي يكشف كواليس تكريم السيسي له (فيديو)
أعرب الشيخ سامي الشعراوي الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية، نجل إمام الدعاة الشعراوي، عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
دعاء نجل الشيخ الشعراوي للرئيس السيسي
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": ما قلت للرئيس السيسي إلا ما في قلبي من دعاء له بالتوفيق وأن يكلل الله جهوده في تدخلاته التي تدعم السلام وسمعة المسلمين وسيرة المصريين الذي يعشقون السلام ويدعون الله له بالتوفيق وأن يهيئ له البطانة الصالحة.
خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي
ولفت إلي أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان محط أنظار المحبين وتكفي خواطره تمجيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمجيدا للقراَن العظيم وحبه لمصر كان يفوق الوصف وحبه للأزهر الشريف كان فوق كل حب.
محاربة الشيخ الشعراوي للتطرف والعنف
وتابع: الشيخ الشعراوي كان ردوده عامة تحارب كل شطط في التفكير وكل تشدد مقيت وتحارب كل من يدعو إلي عنف أو غدر.
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