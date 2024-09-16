أبرزهم نجل الشعراوي وشوقي علام، السيسي يكرم 6 علماء بحفل المولد النبوي

كرم الرئيس السيسي خلال احتفالية الأوقاف بذكرى المولد النبوي عددا من العلماء.

وجاء أبرز المكرمين كالتالي:

الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية السابق.

الدكتور هشام عبدالعزيز- رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسى بديوان عام وزارة الأوقاف.

المهندس مجدي أبوعيد- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية السابق.

الشيخ سامي الشعراوي- نجل الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي.

الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

الواعظة فاطمة عنتر.

من خارج مصر - وزير الأوقاف الصومالي.

كما دارت حوارات ودية بين الرئيس والمكرمين وعلى رأسهم نجل الشعراوي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف صباح اليوم الاثنين، بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وبدأت احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم القي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في افتتاح الاحتفالية للتعريف بسيرة النبي العطرة وفضل الاحتفال بهذه الذكرى.

وشهدت الاحتفالية تكريم الرئيس السيسي عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

كما ألقى فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب كلمة عن فضائل وأخلاق الرسول الكريم.

كما ألقى الرئيس السيسي كلمة فى ختام الحفل عن الأخلاق الكريمة الرسول وبناء الإنسان.