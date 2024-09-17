أسعار سيارات جاك بعد الزيادة الجديدة

ارتفعت، أمس الإثنين، أسعار سيارات جاك بالسوق المصري بقيمة تصل نحو 150 ألف جنيه، وتعتبر زيادة كبيرة على أسعار السيارات خلال شهر سبتمبر، شملت طرازات جاك JS2 الجديدة.

أسعار جاك JS2 في سبتمبر الجاري

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جاك، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار طرازات جاك JS2 خلال سبتمبر، وهي كالتالي:

يصل سعر الفئة سمارت جاءت نحو 794.900 ألف جنيه بدلًا من 739.900 ألف جنيه بزيادة 55 ألف جنيه

وكانت سيارة جاك JS2 موديل 2024 قد قدمت في بداية يوليو بسعر 699.900 ألف جنيه بدلًا من 849.900 ألف جنيه بتخفيض 150 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات جاك JS2

زودت سيارات جاك JS2 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان وعزم دوران 146 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT.

وكانت السيارة تعرف في السابق باسم جاك S2 , ولكن تحول اسمها الآن الي JS3 مثل تسمية باقي طرازات جاك.

مواصفات الامان والسلامة لسيارات جاك

- 2 وسائد هوائية أمامية ومراقبة للضغط بالاطارات

-ومانع للسرقة وفرامل ABS وEBD

-نظام الثبات الإلكتروني ونظام زيادة التحكم في المرتفعات مع جناح خلفي وإشارات ضوئية بالمرايا الجانبية

حامل أمتعة وجنوط سبور ألومنيوم وإضاءة نهارية ومصابيح ضباب أمامية وخلفية وزجاج كهرباء