الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خريطة التلاوات القرآنية اليوم الثلاثاء بـ إذاعة القرآن الكريم

قراء اذاعة القرآن
قراء اذاعة القرآن الكريم، فيتو

تذخر خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.


وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها: 
 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النساء 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن/الضحى  30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى  يس/ الصافات  30 ق 
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق
53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود سالمان الحلفاوى وما تيسر من سورة الطور   15ق
10: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد هليل وما تيسر من سور البروج/ الطارق/ الأعلى/ الغاشية 30ق
54: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالله شلبى وما تيسر من سورة لقمان 30ق
14:05 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود شميس وما تيسر من سورة يوسف 30ق
45: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادى وما تيسر من سورة البقرة  15ق
48: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /حلمى الجمل وما تيسر من سورة فاطر  15ق
20:20 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب  وما تيسر من سورة النمل  30ق
21:00 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 15 ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ /عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور الصف / الانفطار/ الضحى / الشرح 42ق
01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد عبدالحميد عبدالله وما تيسر من سورة إبراهيم  15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ /عبدالله عمران  وما تيسر من سورتى الجمعة/ الانفطار   15ق
03:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعزيز على فرج  وما تيسرمن سورتى النبأ/ قصار السور  40ق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التلاوات القرآنية إذاعة القرأن إذاعة القرآن الكريم القرآن الكريم خريطة التلاوات المرتلة عبدالباسط عبدالصمد عبدالعزيز على فرج محمد صديق المنشاوي موقع فيتو

الأكثر قراءة

أبرز المشاهير المتهمين بالقتل الخطأ وتأثيره على حياتهم الفنية والرياضية.. أحمد فتوح يدهس مواطنا تحت تأثير المخدر.. عباس أبو الحسن وعصام صاصا «بالقائمة».. وعقوبات بالحبس تنتظرهم

محامي أحمد فتوح يكشف خطوة اللاعب المقبلة وقيمة الدية الشرعية

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

المصري مهدد بإيقاف القيد، رد ناري من التوأم على هجوم المصري والتهديد بالشكوى في المحكمة الدولية

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي (فيديو)

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

طارق الشناوي يعلق على أزمة الهضبة مع عمرو مصطفى (فيديو)

الأهلي يكافئ حارسه محمد الشناوي بعقد تاريخي لمدة 4 سنوات

ads

منوعات

المزيد

من مشاهير الإنترنت، قصة أنثى فرس نهر يتابعها الملايين فى تايلاند (صور)

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية