خريطة التلاوات القرآنية اليوم الثلاثاء بـ إذاعة القرآن الكريم

تذخر خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.



وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النساء 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن/الضحى 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس/ الصافات 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق

53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود سالمان الحلفاوى وما تيسر من سورة الطور 15ق

10: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد هليل وما تيسر من سور البروج/ الطارق/ الأعلى/ الغاشية 30ق

54: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالله شلبى وما تيسر من سورة لقمان 30ق

14:05 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود شميس وما تيسر من سورة يوسف 30ق

45: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادى وما تيسر من سورة البقرة 15ق

48: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /حلمى الجمل وما تيسر من سورة فاطر 15ق

20:20 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النمل 30ق

21:00 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 15 ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ /عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور الصف / الانفطار/ الضحى / الشرح 42ق

01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد عبدالحميد عبدالله وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ /عبدالله عمران وما تيسر من سورتى الجمعة/ الانفطار 15ق

03:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسرمن سورتى النبأ/ قصار السور 40ق