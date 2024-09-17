خريطة التلاوات القرآنية اليوم الثلاثاء بـ إذاعة القرآن الكريم
تذخر خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة النساء 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الرحمن/الضحى 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى يس/ الصافات 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق
53: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمود سالمان الحلفاوى وما تيسر من سورة الطور 15ق
10: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد هليل وما تيسر من سور البروج/ الطارق/ الأعلى/ الغاشية 30ق
54: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالله شلبى وما تيسر من سورة لقمان 30ق
14:05 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / على محمود شميس وما تيسر من سورة يوسف 30ق
45: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد حسن النادى وما تيسر من سورة البقرة 15ق
48: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /حلمى الجمل وما تيسر من سورة فاطر 15ق
20:20 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة النمل 30ق
21:00 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة البقرة 15 ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ /عبدالباسط عبدالصمد وما تيسر من سور الصف / الانفطار/ الضحى / الشرح 42ق
01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد عبدالحميد عبدالله وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ /عبدالله عمران وما تيسر من سورتى الجمعة/ الانفطار 15ق
03:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ / عبدالعزيز على فرج وما تيسرمن سورتى النبأ/ قصار السور 40ق
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