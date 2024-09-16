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ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة 2، إيمان العاصي تكتشف أسرارا جديدة عن زوجها

إيمان العاصي، فيتو
إيمان العاصي، فيتو

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة الثانية عن مواصلة ليلى “إيمان العاصي” البحث عن زوجها المختفي “محمد القس” في ظروف غامضة، وبينما كانت في حالة التوهان تنسى قدر على النار فنشب حريق صغير في منزلها ولكن ينجح الجيران في السيطرة عليه  لكن ابنتها لا تسامحها على ما حدث.

وخلال الحلقة تسافر ليلى برفقة محمود “محمد محمود عبد العزيز” للسؤال عن زوجها في بلده ولكن لا أحد يعلم عنه شيء، وبينما يسيرون في البلدة تلمح ليلى خال زوجها وتحاول اللحاق به ولكنه يهرب مسرعا، وفجأة يحاول مجهولون إصابة ليلى ومحمود بالرصاص، فيتقدمون ببلاغ للنيابة ويعودون للقاهرة.

تدفع ليلى ديون زوجها، ويقنعها والدها بالانتقال إلى منزله بعد اكتشافها أن أحمد لم يكن يدفع الإيجار على مدار شهرين، وبينما تجهز عفش بيتها تجد بين أغراض زوجها “فردة” حذاء ومسدس. 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.

عدد حلقات مسلسل “برغم القانون” 

ويبحث الجمهور عن كل تفاصيل المسلسل قبل بدء عرضه، وفيما يتعلق بعدد حلقات مسلسل برغم القانون فإنه ينتمي لعالم المسلسلات الطويلة ومكون من ٣٠ حلقة.

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