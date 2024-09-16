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ثقافة وفنون

أنغام: اختار كلمات الأغاني بقلبي علشان توصل للجمهور

انغام، فيتو
انغام، فيتو

تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب حفلها الأخير في السعودية يوم الجمعة الماضي علي مسرح عيادي الجوهر والذي رفع شعار كامل العدد، بالإضافة إلي تفاعل عدد كبير من جمهورها علي تصريحاتها الأخيرة بشأن تحضيراتها لأحدث ألبوماتها تبجي نسيب 

ألبوم أنغام الجديد تيجي نسيب 

وأكدت الفنانة أنغام، أنها تختار كلمات أغانيها بقلبها لكي يصدقها الجمهور، مضيفة أنها تحب تبني المواهب الجديدة. 

وقالت أنغام في تصريحات تلفزيونية:" بختار كلمات الأغاني بقلبي وعقلي بس يمكن بقلبي الأول والكلام اللي بصدقه أوي بختار الكلام كأني واحدة من الجمهور بختاره عاطفيا وإنسانيا علشان يوصل للقلوب بسهولة ".

حفل أنغام في السعودية 

وكانت أنغام أحيت يوم الجمعة الماضي، حفل غنائي في السعودية علي مسرح عبادي الجوهر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدمت أنغام خلال الحفل عدد كبير من أغانيها علي المسرح، بالإضافة إلي غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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