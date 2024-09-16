الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، بارما يتقدم على أودينيزي بهدفين في الشوط الأول

فريق بارما الإيطالي،
فريق بارما الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة بارما أمام نظيره أودينيزي، بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب إينيو تارديني ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم بارما بالهدف الأول عن طريق المدافع إنريكو ديل براتو في الدقيقة الثانية قبل أن يعزز أنجي يوان بوني التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر اللقاء. 

 

وتذاع تلك المباراة بين فريقي بارما وأودينيزي عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

 

تشكيل بارما أمام أودينيزي

حراسة المرمى: لياندرو تشيتشيزولا

الدفاع: لياندرو تشيتشيزولا - بوتوند بالوج - إنريكو ديل براتو - كوليبالي

الوسط: بيرنابي جارسيا - سيمون شوم - دينيس مان - ماتيو كانشلييري - فالنتين مهايلا 

الهجوم: يوان بوني

فريق أودينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام بارما

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

الدفاع: كينغسلي إهيزيبو - لاوتارو جيانيني - توماس كريستينسن - جاكا بيول - حسن كامارا

الوسط: ساندي لوفريتش - جيسلير كارلستروم - مارتين بايرو 

الهجوم: فلوران توفين - لورينزو لوكا 

 

ترتيب بارما وأودينيزي في الكالتشيو

ويتواجد فريق بارما في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحل  فريق أودينيزي في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 7 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإيطالي مباراة بارما أمام أودينيزي بارما أودينيزي إينيو تارديني ستاديوم إنريكو ديل براتو

مواد متعلقة

لاعب نابولي يحقق رقما استثنائيا في الدوري الإيطالي

نابولي يسحق كالياري برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

الزمالك يدخل في مفاوضات مع مهاجم أودينيزي الإيطالي السابق، وهذا رد اللاعب

نابولي يفوز أمام بارما 2-1 في الدوري الإيطالي (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد إخلاء سبيله

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا على هذه المناطق

مصر تهزم تونس وتتوج ببطولة أفريقيا لشباب كرة اليد

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

ads

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

شباب حول الرسول، عكرمة بن عمرو بن هشام، الراكب المهاجر

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

المزيد
الجريدة الرسمية