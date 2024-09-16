الدوري الإيطالي، بارما يتقدم على أودينيزي بهدفين في الشوط الأول

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة بارما أمام نظيره أودينيزي، بتقدم الأول بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب إينيو تارديني ستاديوم، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم بارما بالهدف الأول عن طريق المدافع إنريكو ديل براتو في الدقيقة الثانية قبل أن يعزز أنجي يوان بوني التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وتذاع تلك المباراة بين فريقي بارما وأودينيزي عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، حيث تعد مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية هى الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي.

تشكيل بارما أمام أودينيزي

حراسة المرمى: لياندرو تشيتشيزولا

الدفاع: لياندرو تشيتشيزولا - بوتوند بالوج - إنريكو ديل براتو - كوليبالي

الوسط: بيرنابي جارسيا - سيمون شوم - دينيس مان - ماتيو كانشلييري - فالنتين مهايلا

الهجوم: يوان بوني

فريق أودينيزي الإيطالي، فيتو

تشكيل أودينيزي أمام بارما

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

الدفاع: كينغسلي إهيزيبو - لاوتارو جيانيني - توماس كريستينسن - جاكا بيول - حسن كامارا

الوسط: ساندي لوفريتش - جيسلير كارلستروم - مارتين بايرو

الهجوم: فلوران توفين - لورينزو لوكا

ترتيب بارما وأودينيزي في الكالتشيو

ويتواجد فريق بارما في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط، بينما يحل فريق أودينيزي في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 7 نقاط