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رياضة

جوارديولا يعلق على نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، حبه للعب في دوري أبطال أوروبا، رافضًا في الوقت ذاته التعليق على النظام الجديد للبطولة.

 

مانشستر سيتي يواجه إنتر ميلان ثم آرسنال 

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إنتر ميلان على ملعب الاتحاد، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وعقب مواجهة إنتر ميلان، يستضيف مانشستر سيتي منافسه آرسنال في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد المقبل، ثم واتفورد في الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وأبدى العديد من لاعبي مانشستر سيتي، ومن بينهم كيفين دي بروين، ومانويل أكانجي، وبرناردو سيلفا، مخاوفهم بشأن الجدول المزدحم هذا الموسم مع توسيع روزنامة بطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

 

تعليق جوارديولا على النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا 

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "ليس لدي رأي بشأن نظام البطولة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر ذلك، ونحن نريد أن نكون هناك، لذا سنلعب بهذه الصيغة".

وأضاف: "نعم، لدينا المزيد من المباريات هذا الموسم، لكن هذا هو الوضع، ماذا يمكننا أن نفعل؟".

وأردف: "يوم الأربعاء، سنلعب ضد أفضل فريق في إيطاليا، ثم يوم الأحد سنلعب ضد أفضل فريق منافس في الموسمين الماضيين".

وأتم: "ويوم الثلاثاء ستكون هناك مباراة أخرى، سنستعين بلاعبين شباب، علينا أن نتكيف وننطلق لأنني أحب اللعب في دوري أبطال أوروبا، لذلك سنلعب".

 

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