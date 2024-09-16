بيان من الخارجية القطرية بشأن تطورات جهود الوساطة لوقف الحرب على غزة

أفادت وكالة الأنباء القطرية، بتلقى محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وبحسب الخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة.

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

في سياق متصل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41 ألفا و206 أشخاص، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95 ألفا و337 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 24 شهيدا، و57 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.