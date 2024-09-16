الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

عضو بـ التصديري للحاصلات يطالب بإعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم الفلاح

المهندس محمود حمودة
المهندس محمود حمودة

أكد المهندس محمود حمودة، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي هو عصب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حيوي للغاية وأنه ينمو بشكل كبير سنويا، خاصة أن الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التي تحقق أداء جيدًا في التصدير خلال الوقت الحالي.

وحدد حمودة، في تصريحات علي هامش مشاركته في معرض صحارى الدولى للزراعة،  ، 7 عوامل أساسية من شأنها دعم ومساندة وتنشيط الاستثمار الزراعي في مصر، ومن بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم الفلاح من خلال وضع سعر مناسب لمنتجات المزارعين، وكذلك التوسع الأفقي والرأسي عبر زيادة الرقعة الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل.

وأكد ضرورة وجود شركات بذور مصرية قادرة علي إتاحة أصناف جيدة قادرة علي مواجهة مشاكل التربة والعوامل الجوية، فضلًا عن ضرورة التزام المزارعين بتهيئة الأراضي والقيام بتجهيز التربة والرعاية الجيدة للمحاصيل من حيث توفير المبيدات وأساليب الري الجيدة.  

وطالب حمودة الحكومة بالعمل علي استقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع الزراعي المصري أسوة بما يحدث في القطاع العقاري، موضحًا أن السوق المصري واعد جدًا ومشجع للاستثمار خاصة في مجال الزراعات التصديرية والتي تتمتع بها مصر وبها فرص كثيرة في الأسواق العالمية مثل الموالح والفراولة وغيرها.

 

بدر عبد العاطي يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي خلال زيارته لموسكو

مدبولي يبحث مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي سبل التعاون بين البلدين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التصديرى للحاصلات الزراعية الحاصلات الزراعية الاستثمار الزراعي

الأكثر قراءة

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إمام عاشور يدعم أحمد فتوح بعد قرار إخلاء سبيله

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

حقائق من معبر فلادلفيا تفضح أكاذيب نتنياهو أمام قادة جيش الاحتلال (إنفوجراف)

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

مصطفي كامل يعلق على أزمة سعد الصغير، ويحذر حمو بيكا

منوعات

المزيد

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بالشعور بالوحدة والفراغ العاطفى

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية