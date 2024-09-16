عضو بـ التصديري للحاصلات يطالب بإعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم الفلاح

أكد المهندس محمود حمودة، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي هو عصب الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حيوي للغاية وأنه ينمو بشكل كبير سنويا، خاصة أن الحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التي تحقق أداء جيدًا في التصدير خلال الوقت الحالي.

وحدد حمودة، في تصريحات علي هامش مشاركته في معرض صحارى الدولى للزراعة، ، 7 عوامل أساسية من شأنها دعم ومساندة وتنشيط الاستثمار الزراعي في مصر، ومن بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية ودعم الفلاح من خلال وضع سعر مناسب لمنتجات المزارعين، وكذلك التوسع الأفقي والرأسي عبر زيادة الرقعة الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل.

وأكد ضرورة وجود شركات بذور مصرية قادرة علي إتاحة أصناف جيدة قادرة علي مواجهة مشاكل التربة والعوامل الجوية، فضلًا عن ضرورة التزام المزارعين بتهيئة الأراضي والقيام بتجهيز التربة والرعاية الجيدة للمحاصيل من حيث توفير المبيدات وأساليب الري الجيدة.

وطالب حمودة الحكومة بالعمل علي استقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في القطاع الزراعي المصري أسوة بما يحدث في القطاع العقاري، موضحًا أن السوق المصري واعد جدًا ومشجع للاستثمار خاصة في مجال الزراعات التصديرية والتي تتمتع بها مصر وبها فرص كثيرة في الأسواق العالمية مثل الموالح والفراولة وغيرها.