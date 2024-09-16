قرار عاجل من التعليم بشأن تظلمات مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا إلي جميع المديريات التعليمية علي مستوى الجمهورية بشأن التظلمات علي مسابقة 30 ألف معلم.

مسابقة 30 ألف معلم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفني، أنه سيتم إتاحة رابط خاص بتظلمات مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال التظلمات الخاصة بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين بمعلمى المدرسة كأولوية لسد عجز المعلمين في المدارس، بالإضافة إلي الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش.

سد العجز في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، واستكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة سرعة صرف حقوق جميع العاملين بالحصة فى نهاية الشهر أو على بداية الشهر التالى.

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.