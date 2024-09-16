المعمل الجنائي يعاين حريق محل كشري في الجيزة

تباشر نيابة بولاق الدكرور التحقيق في انفجار أسطوانة غاز في مطبخ محل كشري شهير ما أسفر عن مصرع عامل متأثرا بإصابته بحروق وإصابة ٢ آخرين.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على ملابسات الحادث وتحديد بدايته ونهايته، وحصر التلفيات، كما أمرت باستدعاء صاحب المحل لسماع أقواله، والتصريح بدفن جثة المتوفى، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

نشوب حريق في محل كشري ببولاق الدكرور

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا من أهالي منطقة بولاق الدكرور بنشوب حريق هائل في محل كشري، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة والدفع بسيارات الإطفاء اللازمة للتعامل مع البلاغ.

وانتقلت قوات الحماية المدنية مدعمة بسيارات الإطفاء والإسعاف ونجحت في السيطرة على الحريق بعد محاصرة النيران، وتبين وفاة أحد العمال وإصابة ٢ آخرين.

وكشفت التحقيقات أن اسطوانة غاز انفجرت أثناء تواجد العمال داخل مطبخ تجهيز محل الكشري، مما أسفر عن إصابتهم بعدة إصابات، وأودت بحياة أحدهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.