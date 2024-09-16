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أخبار مصر

التعليم: الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز

سد عجز المعلمين
سد عجز المعلمين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد عجز المعلمين في المدارس، بالإضافة إلى الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش.

 

سد العجز في المدارس 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، واستكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.

 

ونبهت وزارة التربية والتعليم بضرورة سرعة صرف حقوق جميع العاملين بالحصة فى نهاية الشهر أو على بداية الشهر التالى.

 

 وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

 

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

 

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