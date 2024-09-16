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رياضة

دوري أبطال آسيا، التشكيل الرسمي لمباراة العين الإماراتي والسد القطري

فريق السد القطري،
فريق السد القطري، فيتو

دوري أبطال آسيا، يستضيف فريق العين الإماراتي نظيره السد القطري، على ملعب هزاع بن زايد، في تمام السابعة مساء اليوم الإثنين، لحساب مباريات المجموعة الأولى.

 

تشكيل العين الإماراتي الرسمي أمام السد القطري

أعلن هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق السد القطري، وذلك في إطار منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

حراسة المرمى: خالد عيسى.

الدفاع: إيريك – كوامي أوتون – فابيو كاردوسو – بندر الأحبابي.

خط الوسط: بارك يونج وو – يحيى نادر – ماتياس بالاسيوس – محمد عباس.

الهجوم: كاكو، سفيان رحيمي.

 

تشكيل السد القطري أمام العين

بينما يخوض السد القطري المواجهة بتشكيل مكون من:

مشعل برشم، بيدرو كوريا، محمد كمارا، طارق سلمان، باولو سيلفا، خوخي بوعلام، جويليرمي توريس، رافائيل سيبستيان، يوسف عطال، أكرم عفيف وأندريس فيا.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين انتهت بفوز السد (4-0)، تلك التي أقيمت في سبتمبر 2020 ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

فرق المجموعة الأولى

وتضم المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أندية: العين، السد، النصر السعودي، الغرافة القطري، الهلال السعودي، الوصل الإماراتي، أهلي جدة، الريان القطري، الشرطة العراقي، باختاكور الأوزبكي، الاستقلال وبرسبوليس الإيرانيين.

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