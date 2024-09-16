إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط سوق البطران وفتح شارع الجمهورية بالجيزة (صور)

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بشوارع اللبيني بالهرم والأربعين وزغلول وأمام سوق البطران.



فتح شارع الجمهورية

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع الجمهورية بعد رفع تعديات ٩٠٠ حالة تعدي وإشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

كما شهدت الحملة رفع الباعة المفترشين للطريق العام والجائلين وعربات الكارو أمام سوق البطران وبمحيطة لتسهيل حركة سير المواطنين بعد تلقي شكاوى عديدة لما يتسبب به تلك الإشغالات من إعاقة مرورية.



وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات حيث جاءت الحملات في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة.

وتم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشعالات بحي الهرم بمتابعه طه عبد الصادق رئيس الحي مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة.