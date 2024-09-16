الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

إزالة إشغالات الباعة الجائلين بمحيط سوق البطران وفتح شارع الجمهورية بالجيزة (صور)

إزالة الباعة الجائلين
إزالة الباعة الجائلين

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتابع محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بشوارع اللبيني بالهرم والأربعين وزغلول وأمام سوق البطران. 
 

فتح شارع الجمهورية

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي أسفرت عن فتح شارع الجمهورية بعد رفع تعديات ٩٠٠ حالة تعدي وإشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشآت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية الأمر الذي كان يتسبب في الإعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

كما شهدت الحملة رفع الباعة المفترشين للطريق العام والجائلين وعربات الكارو أمام سوق البطران وبمحيطة لتسهيل حركة سير المواطنين بعد تلقي شكاوى عديدة لما يتسبب به تلك الإشغالات من إعاقة مرورية. 
 

 

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات حيث جاءت الحملات في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة. 

وتم إيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشعالات بحي الهرم بمتابعه طه عبد الصادق رئيس الحي مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار تنفيذ حملة مكبرة رفع الاشغالات عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار

مواد متعلقة

البيئة تطلق مبادرة "شارك في الحل" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

محافظ الجيزة يوجه بدعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء

جهود مكثفة في البحيرة لمكافحة حرق المخلفات الزراعية (صور)

مصر تحتفل باليوم العالمي لطبقة الأوزون 2024

رئيس جهاز شئون البيئة: وضع استراتيجية متكاملة لإدارة جودة الهواء فى مصر

البيئة تحتفل باليوم العالمي لطبقة الأوزون 2024

تعليمات عاجلة من مدير تعليم الجيزة في بداية العام الدراسي الجديد

مدارس الجيزة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

ads

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية