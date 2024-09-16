وزير الإسكان يستقبل السفير البريطانى لتوطين صناعات المرافق وأنظمة إدارة المدن الذكية



استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للتهنئة بتوليه حقيبة الإسكان، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى.



وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا، وخاصة فى ملف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وأنظمة إدارة المدن الذكية والمستدامة، وغيرها من الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء، وذلك من خلال نقل وتوطين التقنيات الحديثة فى تلك المجالات، وهذا أمر هام جدا للدولة المصرية.



كما عرض الوزير، الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين البريطانيين فى مختلف المجالات، وخاصة فى إقليم الساحل الشمالى الغربى، نظرًا لما يتمتع به من إمكانات هائلة، تجعله وجهة سياحية عالمية، وتلبية للطلب المتزايد على الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السياح خلال الأعوام المقبلة، حيث شهد الساحل الشمالى هذا العام توافد السياح من أكثر من 100 جنسية مختلفة.



وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى جهود الدولة المصرية فى تنمية أراضى الساحل الشمالى الغربى، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، والتى تعد عاصمة الساحل الشمالى، وتضم العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وهى مدينة مستدامة تعمل على مدار العام، وليست مدينة مصيفية فقط، ولولا مدينة العلمين الجديدة لما كانت مدينة رأس الحكمة الجديدة، بجانب تنمية منطقة الضبعة، وتعظيم الاستفادة من الأراضى الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلى بطول الساحل الشمالى، وبالفعل يجرى الإعداد لتنفيذ أول بحيرة جنوب مركز مارينا العلمين السياحى.



كما بحث المهندس شريف الشربيني، مع السفير جاريث بايلي، سبل تعزيز التعاون مع الجانب البريطانى من خلال المشاركة القوية والفعالة فى المنتدى الحضرى العالمى، والذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 4 - 8 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والذى يعد فرصة كبيرة لعرض جهود الدولة المصرية فى مجال التنمية الشاملة، وخاصة التنمية العمرانية، وكذا فرصة لتعزيز التعاون المشترك فى مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة.



ومن جانبه، عبر السفير جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة، عن رغبة بلاده فى تفعيل مذكرة التعاون بين البلدين، وخاصة فى مجال البنية التحتية، والمدن الذكية المستدامة، بجانب تعزيز مشاركة المستثمرين والشركات البريطانية فى المجالات المتنوعة والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى مصر.



كما رحب السفير جاريث بايلي، بالمشاركة القوية والفعالة بالمنتدى الحضرى العالمى، حيث ستشارك بريطانيا على مستوى كبار المسئولين من وزارتى الخارجية والإسكان، وكذا الشركات والمستثمرين، داعيًا إلى استغلال فعاليات المنتدى لتعزيز مجالات التعاون وتفعيل مذكرة التعاون المشترك بين البلدين.

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