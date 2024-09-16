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الإسكان: إعادة ضخ المياه لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل

إعادة ضخ المياه لمناطق
إعادة ضخ المياه لمناطق القاهرة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة ضخ المياه مرة أخرى لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل للمياه، وسوف يتوالى وصول وانتظام الخدمة تباعًا لجميع المناطق حسب ارتفاعات كل منطقة، وذلك بعد ملء الخزانات عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط الخط الناقل للمياه (من مأخذ المعادى) بالمرحلة الثانية لمحطات وروافع المياه بالمدينة لإضافة 500 ألف م3 من المياه خلال الفترة القادمة، لتلبية احتياجات المدينة وتوسعاتها العمرانية، وهو ما يسهم فى حل مشكلات انقطاع المياه فى المدينة لسنوات مقبلة.


وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط الخط الناقل للمياه فى أسرع وقت ممكن، حيث تم العمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الأعمال، وإعادة المياه إلى المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى أن حجم المياه التى سيتم إضافتها للمدينة ستحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة.

ووجه الوزير الشكر لجميع المهندسين والفنيين والعمال الذين أدوا المهام الموكلة إليهم فى وقت قياسى، وهو ما أسهم فى سرعة إعادة ضخ المياه، قبل انقضاء المدة المحددة سلفا للأعمال.

من الجدير بالذكر، أنه قد يحدث نادرًا وكنتيجة لتغيير المحابس التالفة التي تمت ببعض الأماكن، ظهور آثار عكارة في المياه لفترة مؤقتة، نتيجة لأعمال غسيل الشبكات التي تمت بعد الانتهاء من الأعمال المسببة للانقطاع، وحرصًا على جودة خدمات مياه الشرب المقدمة وتعزيز التواصل مع المواطنين يرجي التوعية بأنه فى حال ظهور أي آثار عكارة فى المياه برجاء الاتصال بالخط الساخن 15100 لطلب معمل جودة المياه.

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