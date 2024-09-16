المترو يستعد لإصدار اشتراكات الطلاب للعام الدراسى الجديد

أسعار اشتراكات المترو، تساءل عدد كبير من المواطنين المستخدمين لخطوط المترو الثلاثة في الآونة الأخيرة عن أسعار اشتراكات المترو وذلك بسبب انخفاض تكلفة استخدامها مقارنة بأسعار التذاكر، حيث توفر 38% من قيمة التذكرة.

وتستعد شركات مترو الانفاق لإصدار اشتراكات المترو الطلابية المخفضة الأسعار للتيسير على الطلاب مستخدمي مترو الأنفاق خلال العام الدراسى الجديد.



وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة للاشتراكات ربع السنوية للطلبة بعد الزيادة:

- سعر اشتراكات الطلبة منطقة واحدة: 150 جنيها.

- سعر اشتراكات الطلبة منطقتين: 200 جنيه.

- سعر اشتراكات الطلبة ثلاث / أربع مناطق: 250 جنيها.

- سعر اشتراكات الطلبة خمس/ 6 مناطق: 300 جنيه.

وكانت أسعار اشتراكات الطلبة الربع سنوية قبل الزيادة تتراوح قيمتها 33 جنيها و41 جنيها دون تحديد لمناطق ركوب المترو.

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد زيادتها

- سعر تذكرة 9 محطات 8 جنيهات.

- من 10 إلى 16 محطة يكون سعر التذكرة 10 جنيهات.

- من 17 إلى 23 محطة يكون سعر التذكرة 15 جنيها.

- أكثر من 23 محطة يكون سعر التذكرة 20 جنيها.

- سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لأصحاب الهمم.

وفي سياق متصل، عقد المهندس على فضالى العضو المنتدب للشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الأنفاق، اجتماعا بقيادات مترو الانفاق لمناقشة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسى.

وتابع المهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة مترو الأنفاق حركة تشغيل المترو، والتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة الأعطال وسرعة التعامل معها إن وجدت.

وشدد صبرة على أهمية متابعة الركاب وكثافات المحطات لسرعة التدخل لتشغيل قطارات إضافية حال وجود كثافة بأي محطة.

أعداد ركاب مترو الأنفاق

من ناحية أخرى بلغت أعداد ركاب مترو الأنفاق خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 مليون و300ألف راكب على الخطين الأول والثانى من خطوط المترو.

وجاء الخط الأول المرج - حلوان بمليون و300 ألف راكب، والخط الثاني شبرا - المنيب بـ مليون راكب.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن المترو يعمل على تقديم أفضل خدمة للراكب سواء ارتفعت أعداد الركاب أو انخفضت، وأنه بالرغم من التراجع الكبير فى أعداد الركاب إلا أن المترو يعمل بكامل طاقته لتقديم أفضل خدمة.



