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لطلاب الثانوية العامة، الأوراق المطلوبة للكشف الطبي بجامعة حلوان

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2025، المتقدمين للالتحاق بكليات جامعة حلوان خلال العام الجامعي الجديد 2024-2025، عن الأوراق المطلوبة للكشف الطبي.

جامعة حلوان 

وأعلنت جامعة حلوان المستندات المطلوبة للكشف الطبي وهي: استمارة الكشف الطبي المطبوعة، صورة من بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

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الكشف الطبي جامعة حلوان 

وأوضحت الجامعة من قبل أن عملية التسجيل للكشف الطبي تتم إلكترونيًا عبر الموقع، حيث يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم الشخصية وطباعة استمارة الكشف الطبي التي تتضمن موعد الكشف المحدد، وشددت الإدارة على أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة.

ويشمل الكشف الطبي تخصصات الباطنة، الجلدية، الرمد، والأسنان، كما تم تخصيص مكتب مساعدة ذوي الهمم طالب او طالبه بمبنى ٤ لضمان راحتهم وسهولة إجراء الكشف عليهم.

وأكدت الجامعة أن سداد رسوم الكشف الطبي يتم إلكترونيًا عبر موقع التسجيل.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص جامعة حلوان على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لطلابها، مع ضمان سلاسة وكفاءة عملية الكشف الطبي للطلاب المستجدين.

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