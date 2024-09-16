كأس النخبة الآسيوي، النصر السعودي يتعادل مع الشرطة العراقي 1-1

تعادل فريق النصر السعودي مع نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 1-1، خلال المواجهة التي تجمعهما، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.

افتتح النصر التسجيل عن طريق سلطان الغنام في الدقيقة 14، فيما تعادل للشرطة العراقي اللاعب محمد داوود ياسين في الدقيقة 24.

تشكيل النصر السعودي أمام الشرطة العراقي

وخاض النصر أول مواجهة هذا الموسم، دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بعدوى فيروسية.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

في حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سالم النجدي- لاجامي - محمد سيماكان- سلطان الغنام.

في خط الوسط: مختار علي - بروزوفيتش - اوتافيو.

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - تاليسكا.

تشكيل الشرطة العراقي أمام النصر

وجاء تشكيل الشرطة العراقي كالتالي:

غياب رونالدو عن مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي

ومنذ انضمام رونالدو للنصر في يناير 2023، لم يغب رونالدو عن العالمي سوى 9 مواجهات من أصل 69 مباراة مع الفريق الأصفر.

وفي المواجهات التسع التي غاب فيها رونالدو، لم يخسر النصر سوى مرة وحيدة، كانت أمام الاتفاق في الجولة الأولى لدوري روشن بالموسم الماضي.

أما بقية المواجهات فانتهت بالتعادل أو فوز النصر، مما يدعو العالمي لعدم القلق بشأن غياب الدون البرتغالي.

وعلى المستوى الآسيوي، غاب رونالدو عن فوز النصر 3-2 على الدحيل، والتعادل 1-1 مع استقلال دوشنبه خلال الموسم الماضي.

وكان نادي النصر السعودي، أعلن عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.

إصابة كريستيانو رونالدو

وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.