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مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

تنقيب عن الذهب، فيتو
تنقيب عن الذهب، فيتو

وثق مقطع فيديو متداول فى السودان، لحظة عثور مجموعة من المنقبين الأهليين على منجم ذهب جديد، الأمر الذي أشعل منصات التواصل الاجتماعى بالسخرية من ثروات الدولة التائهة.

عثور منقبين سودانيين على منجم ذهب 

وقال أحد المنتقدين لمقطع الفيديو، إن "انتشار هذه مثل هذه المقاطع والأخبار قد يجذب المزيد من المواطنين فى التورط في التنقيب بطريقة غير قانونية ويحول مناطق الاكتشافات المحتملة إلى بؤر فوضى.

@alhadath.sudan مشاهد متداولة تظهر لحظة عثور منقبين سودانيين على منجم ذهب.. #السودان #الحدث_السوداني ♬ original sound - الحدث السوداني

 فيما رأي آخرون، أن هذه الاكتشافات تمثل فرصة ذهبية لتحسين الأحوال الاقتصادية، معبرين عن فخرهم بجهود المنقبين الذين يعملون في ظروف بالغة الصعوبة.

قصص عن ذهب السودان الواقع خارج السيطرة

ومعدن الذهب في السودان ليس مجرد معدن، يعد خارج سيطرة الدولة بشكل كبير وتنشط عصابات التنقيب عنه بطريقة مخالفة للقانون.

وأحد أشهر القصص التي لا تزال تتردد حتى اليوم تعود إلى عام 2012، حينما عثرت مجموعة من المعدنيين بالصدفة على منجم ضخم شمال السودان عندما كانوا يبحثون عن الماء، هذا الاكتشاف العفوي حول تلك المنطقة إلى وجهة للمغامرين الباحثين عن الثروة.

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