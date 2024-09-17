قرار جديد حول مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في تصادم سيارتين
أمرت النيابة العامة، باستعجال التقرير الطبي في حادث مصرع ربة منزل وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مرورى على الطريق الصحراوى الشرقى ووجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى يقودها مقاول، مما أسفر عن إصابته و3 من أبنائها، فيما لقيت زوجته مصرعها جراء الحادث، ونقل مرفق الإسعاف الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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