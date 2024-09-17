اليوم، محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في تنظيم الجبهة الإسلامية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الثلاثاء محاكمة 3 متهمين بينهم ربة منزل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” تنظيم الجبهة الإسلامية ”، وهي القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة أوراق القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 52 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، إلي المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة وهي القضية المتهم فيها 3 متهمين بينهم ربة منزل والمعروفة إعلاميا بـ ” تنظيم الجبهة الإسلامية “.