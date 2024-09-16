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محافظ الأقصر يتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وأحد المخابز البلدية (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة ميدانية مفاجئة رافقه خلالها اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث تفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بشارع مصطفى كامل بمدينة الأقصر، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية على اختلاف أنواعها وأسعارها، وتوافر مخزون من السلع التموينية، وذلك ضمن جهود الدولة وحرصها على توفير السلع لجميع المواطنين.

 

السلع الغذائية 

واطمئن على جودة المنتجات المعروضة ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

مخبز بلدي

كما تفقد أحد المخابز البلدية المدعمة بشارع يوسف حسن، للتأكد من جودة رغيف الخبز وإنتاجه وفقًا للمواصفات والأوزان المحددة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

وأكد محافظ الأقصر أن الحملات على المخابز، ومراكز بيع السلع للمواطنين مستمرة طوال الوقت لضبط الأسواق، والتأكد من تقديم أعلى جودة ممكنة للمواطنين.

 

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