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موعد تسكين الطلاب القدامى بمدن سوهاج الجامعية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن بدء تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2024- 2025 يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، حيث تمت الموافقة على قبول الطلاب القدامى ساكنى العام السابق والحاصلين على تقدير عام جيد جدًا فأعلى.

الأحد القادم..بدء تسكين الطلاب القدامى بمدن سوهاج الجامعية

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن عدد الطلاب القدامي المستهدف تسكينهم 2320 طالبا وطالبة، وأن تسكين الطلاب القدامى سيكون بالمدينة الجامعية طالبات بمقر الجامعة القديم، وسيتمر التسكين لمدة ٥ أيام بدءا من يوم الأحد الموافق 22 وحتي الخميس الموافق  ٢٦ من نفس الشهر.

 

وأوضح حامد الخولى مدير عام المدن الجامعية أنه تم تخصيص ثلاثة ايام للطالبات ويومان للطلاب، كما تم توزيع الكليات على هذه الأيام وعمل جدول زمنى للتسكين بذلك، تفاديًا للازدحام الشديد وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور إنهاء إجراءات التسكين فى سهولة ويسر،كما أضاف ان كافة إجراءات التسكين بالمدن الجامعية تم رفعها على موقع الزهراء للمدن الجامعية.

 

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التسكين بالمدن الجامعية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني

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