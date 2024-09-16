نظمت كلية الآثار بجامعة عين شمس لقاءً تعريفيًّا ببرامج الكلية للطلاب الجدد للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام طنطاوي، عميد الكلية، وتنسيق نوال جابر، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

لقاء تعريفي للطلاب الجدد بكلية الآثار جامعة عين شمس

ورحب حسام طنطاوي، عميد الكلية بالطلاب الجدد الذين اختاروا أن يلتحقوا بكلية الآثار والتي تمثل إحدى كليات جامعة عين شمس العريقة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون علامة فارقة في حياتهم متمنيًّا لهم التوفيق والنجاح.

وأكد على أن فترة دراستهم تعد فرصة للمشاركة في الأنشطة الجامعية المختلفة، وبناء شخصيتهم وتكوين الصداقات التي ستستمر معهم على مدار سنوات حياتهم، وأضاف أن عليهم وضع احتياجات سوق العمل نصب أعينهم عند اختيارهم للبرنامج العلمي الذين يرغبون في الانضمام له.

وأثنت نوال جابر، على الإقبال الكثيف من الطلاب والأهالي، كما شكرت إدارة الكلية ممثلة في حسام طنطاوي؛ لحرصهم على تنظيم هذه الندوات التي تضم فعالياتها مجموعة من النصائح للطلاب الجدد التي يجب اتباعها خلال حياتهم الجامعية.

ضم اللقاء التعريفي ممثلي الأقسام والبرامج الخاصة بالكلية والذين قدموا للطلاب عروضًا مختصرة عن كل برنامج وقسم على حدى، كما قاموا بالإجابة على كافة التساؤلات من الطلاب، وتم تقديم شرح لطريقة التقدم لكل برنامج وشروطه وأهمية البرامج وعلاقتها بسوق العمل، وأنه سيتم توضيح كافة الإجراءات على الصفحة الإلكترونية للكلية.