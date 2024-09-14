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جامعة عين شمس تطلق حملات توعوية لأولياء أمور ذوي الهمم

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 يطلق قطاع شؤون التعليم والطلاب جامعة عين شمس من خلال مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة وبالتعاون مع لجنة الدعم النفسي والمعنوي، سلسلة حملات توعوية موجهة لأولياء أمور الطلاب من ذوي الهمم في كيفية التعامل مع أبنائهم لمواجهة كافة السلوكيات النفسية أثناء المرحلة الجامعية.

 

جامعة عين شمس تطلق حملات توعوية لأولياء أمور ذوي الهمم ودورات تدريبية للمشرفين

 يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار الرؤية الجديدة للجامعة التي تهدف إلى تعزيز الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم والأصحاء على حد سواء، وتزامنا مع استقبال العام الجامعي 2025/2024.

كما سيتم تنظيم دورات تدريبية مخصصة للمشرفين والأخصائيين النفسيين وأخصائيي وحدة البحوث الاجتماعية بقطاع المدن الجامعية.

 

التعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية للطلاب

وتركز هذه الدورات على تعزيز مهاراتهم في التعامل مع الاضطرابات النفسية والسلوكية للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، سواء كانوا من ذوي الهمم أو من الأصحاء.

تقام الفعاليات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2024 بقاعة مبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة،  تحت إشراف عام وتنسيق إداري أ. إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وإعداد وتنفيذ فني أ.د. رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة، وأ.د.هشام رامي رئيس لجنة الدعم النفسي والمعنوى بقطاع التعليم الطلاب.

 

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