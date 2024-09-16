السيسي يكرم النماذج المشرفة في مجال الدعوة الإسلامية

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بعض النماذج المشرفة في مجال الدعوة التي أثرت الفكر الإسلامي.

وجاءت أسماء المكرمين من قبل الرئيس السيسي:

الدكتور شوقي علام مفتي الديار السابق.

الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق.

الشيخ منصور الرفاعي محمد عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

الدكتور هشام عبد العزيز أحد قيادات وزارة الأوقاف.

المهندس مجدي عبد الله محمد أبو عيد مدير عام بوزارة الأوقاف.

الدكتورة فاطمة عنتر محمد بدري واعظة في وزارة الأوقاف.

الشيخ زاميير راكييف رئيس مجلس العلماء بجمهورية قزغيزستان.

الشيخ عبد القادر شيخ علي إبراهيم وزير الأوقاف السابق في الصومال.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

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