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السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 (مكرر)، الصادر في 14 سبتمبر 2024، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تجديد تعيين أسامة أحمد سعد خروبة، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء.


-ونص  القرار الجمهوري الجديد رقم 392 لسنة 2024، على تجديد تعيين أسامة أحمد سعد خروبة، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15/9/2024.


وجاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1094  لسنة 1974 فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 416 لسنة 2022، و388 لسنة 2023، وبناءًا على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.  

 


 

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