محام: إجراء تحليل المخدرات لـ أحمد فتوح غير جائز قانونًا (فيديو)

انتقد أحد المحامين الحاضرين بجلسة اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، توجيه تهمة تعاطي المخدرات ضد اللاعب إضافة إلى تهمة القتل الخطأ، مؤكدًا أنه لا يجوز التفتيش عن تهمة في جسد المتهم.

محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح

وقال المحامي في تصريح خاص لـ فيتو خلال انتظار قرار المحكمة، بشأن جلسة محاكمة المتهم أمام محكمة جنايات مطروح: "حللتله دم بناءا علي ايه؟ ده مخالف للدستور.. لا يجوز التفتيش عن جريمة في جسد المتهم.. كما لا يجوز التفتيش في سيارة او منزل".

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات مطروح قرارها في الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح أمام جنايات مطروح

وتقدم محامي أحمد فتوح خلال جلسة محاكمة اللاعب أمام جنايات مطروح بعدة طلبات.

وقال المحامي:"أطالب باستجواب الشاهد الخامس، واستدعاء محرر البلاغ، وضابط معاينة البلاغ، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، وأخيرا إخلاء سبيل المتهم".

كما أكد محامي المجني عليه رفض طلب التصالح، مشيرا إلي تمسك أسرة الضحية بالقصاص العادل.

وكان قد حضر الجلسة كل من شقيق اللاعب أحمد فتوح، وشقيق لاعب نادي الأهلي حسين الشحات.