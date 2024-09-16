وزير الأوقاف للفلسطينيين: تمسكوا بأرضكم مهما بلغت التضحيات

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن النبي - صلى الله عليه وسلم- محمد أوصى بإفشاء السلام، وتحويله إلى دور مؤسسي جماعي لإطفاء نيران الحروب.

احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

وأضاف في كلمة ضمن فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الاثنين: «وإذا كان الهدي النبوي لأمته أن تطفئ نيران الحروب في العالم أجمع، فنحن نبذل كمصريين بقيادة الرئيس كل جهودنا لإطفاء نيران الحرب في غزة والضفة».

وأكمل: «ونأبى لأشقائنا الفلسطينيين أن يهجروا من أرضهم، وندعوهم للتمسك التام بأرض وطنهم مهما كانت التضحيات الفادحة، فلا حل للأزمة إلا بقيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، والشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوي، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

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