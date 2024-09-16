بدء احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي بحضور الرئيس السيسي (بث مباشر)
انطلقت منذ قليل احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وكبار رجال الدولة.
وبدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.
وتقام الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.
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