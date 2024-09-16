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محافظات

انطلاق قافلة طبية تضم 7 تخصصات بجنوب الأقصر (صور)

أثناء القافلة
أثناء القافلة

 تفقد علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود بجنوب محافظة الأقصر، وبرفقته الدكتور غانم علي بسطاوي مدير الإدارة الصحية بالطود، أعمال القافلة الطبية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بمقر الوحدة الصحية بالندافين حاجر قرية العديسات قبلي بمركز الطود.

 

قافلة طبية في الطود

 وأوضح الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تقام علي مدار يومين، وتشمل تخصصات النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والجلدية والباطنة والعظام وصيدلية وكشف عشوائي(سكر وضغط واعتلال كلوي)، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وأيضا تحاليل السكر وقياس الضغط وإعداد التقارير اللازمة من قبل أطباء أخصائيين بالقافلة. 

وأشار إلى تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية، مشيدا بالجهد المبذول من العاملين بالقافلة العلاجية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر، لتسهيل أعمال القوافل الطبية بكافة قرى ومراكز المحافظة.

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