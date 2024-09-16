الأنبا أنطونيو يجري زيارة رعوية لإيبارشية هولندا الأرثوذكسية

بدأ نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو بإيطاليا، زيارة لإيبارشية هولندا، وكان في استقباله نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.

وعقد نيافة الأنبا أنطونيو اجتماعا لشباب إيبارشية هولندا القبطية وكان الحديث يدور نحوّه حياة الطهارة والقي عليهم محاضرة بعنوان "كيف أحيا مسيحيًا في الحياة المعاصرة". كما صلى نيافته القداس الإلهي في عدة كنائس بالإيبارشية.

الأنبا دوماديوس يرسم ٤ كهنة جدد للخدمة في إيبارشية ٦ أكتوبر

صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مرقس الرسول (مقر المطرانية).

عقب صلاة الصلح تمت صلوات سيامة ٤ من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس إيبارشية السادس من أكتوبر، وهم:

١- الشماس هاني منير كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا كاراس السائح بطريق مصر إسكندرية (الكيلو ٧٨) باسم القس إيليا.

٢- الشماس تيسير فهمي كاهنًا على كنيسة الشهيدة دميانة بأبو غالب والقرى المحيطة بها باسم القس أندراوس.

٣- الشماس أبرآم مكين كاهنًا على كنيسة الشهيد الأنبا ونس بمنطقة الجمارك والـ ٦٤٥ عمارة، باسم القس مكاريوس.

٤- الشماس بيشوي يعقوب كاهنًا على كنيسة السيده العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل، باسم القس بموا.

شارك في صلوات القداس والسيامة الآباء كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وبعض الإيبارشيات الأخرى.