محافظ البحيرة تشهد الندوة التعريفية لمبادرة سفراء التكنولوجيا للشباب

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، فعاليات الندوة التعريفية لمبادرة "سفراء التكنولوجيا للشباب"، والتي تأتي ضمن مبادرة We Support 2024، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور وبحضور المهندس رضا عثمان، منسق وزارة الاتصالات، والدكتور أحمد علاء، منسق مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب عدد كبير من الشباب المشارك.

إطلاق المبادرة بمحافظة البحيرة

واستهلت المحافظ الندوة بتوجيه الشكر للجهات المشاركة في المبادرة، وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة" ووزارة الاتصالات، مثنيةً على جهودهم في إطلاق المبادرة بمحافظة البحيرة، مؤكدة على أهمية المبادرة التي تسعى إلى نشر الوعي التكنولوجي ومفهوم الأمن السيبراني بين الشباب، وتكوين مجموعات عمل شبابية تسهم في نشر تلك المعرفة على نطاق واسع.

ضرورة امتلاك كل شخص المهارات الكافية للتعامل معها

وأشارت إلى أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا هاما في حياة الأفراد، مؤكدةً على ضرورة امتلاك كل شخص المهارات الكافية للتعامل معها، كما أعربت عن دعمها الكامل للمبادرة، وتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أقصى استفادة للشباب، مؤكدة أن البرنامج سيخضع لتقييم شامل في نهايته، بهدف معرفة مدى تحقيق الأهداف المرجوة وتحديد التوصيات اللازمة لمستقبل المبادرة، مع إمكانية تنظيم دورات تدريبية مشابهة بالتعاون مع "حياة كريمة" ووزارة الاتصالات.

جدير بالذكر أن مبادرة "سفراء التكنولوجيا" تأتي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن جهود تعزيز الابتكار والتحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع رؤية الدولة.