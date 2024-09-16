الأنبا دوماديوس يرسم ٤ كهنة جدد للخدمة في إيبارشية ٦ أكتوبر
صلى نيافة الأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مرقس الرسول (مقر المطرانية).
عقب صلاة الصلح تمت صلوات سيامة ٤ من الشمامسة كهنة للخدمة بكنائس إيبارشية السادس من أكتوبر، وهم:
١- الشماس هاني منير كاهنًا على كنيسة القديس الأنبا كاراس السائح بطريق مصر إسكندرية (الكيلو ٧٨) باسم القس إيليا.
٢- الشماس تيسير فهمي كاهنًا على كنيسة الشهيدة دميانة بأبو غالب والقرى المحيطة بها باسم القس أندراوس.
٣- الشماس أبرآم مكين كاهنًا على كنيسة الشهيد الأنبا ونس بمنطقة الجمارك والـ ٦٤٥ عمارة، باسم القس مكاريوس.
٤- الشماس بيشوي يعقوب كاهنًا على كنيسة السيده العذراء والشهيد أبانوب بالبراجيل، باسم القس بموا.
شارك في صلوات القداس والسيامة الآباء كهنة إيبارشية 6 أكتوبر وبعض الإيبارشيات الأخرى.
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