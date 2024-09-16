عصابة عائلية، حبس شقيقين بتهمة الإتجار في الحشيش بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية حبس شقيقين يقيمان بدائرة المركز بمحافظة الإسماعيلية، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة ١٥ فرش من مخدر الحشيش واعترافهما بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار.

ضبط شقيقين بحوزتهما ١٥ طربة حشيش بالإسماعيلية

البداية كانت بورود معلومات للنقيب مصطفى البنا معاون مباحث مركز شرطة فايد، تفيد بقيام شقيقان يقيمان بدائرة المركز وترويج المواد المخدرة على المتعاطين.

وتشكلت حملة برئاسة المقدم أحمد الصفتي والنقيب مصطفي البنا، وضبط كلا "، "إسلام،خ"، عاطل، وشقيقه"شريف"، عاطل ويقيمان بقرية فنارة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وعثر بحوزة العاطلين على ١٥ طربة من مخدر الحشيش، وهاتفي محمول ومبلغ مالي حال تواجدهم بنطاق دائرة المركز.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسيارة لسهولة التنقل وترويج المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.