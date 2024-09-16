ناد فرنسي يفسخ تعاقده مع صديق محمد صلاح المقرب

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الإثنين أنه فسخ التعاقد مع الكرواتي المخضرم ديان لوفرين، مدافع الفريق، صديق محمد صلاح المقرب.

نادي فرنسي يفسخ تعاقده مع صديق محمد صلاح المقرب



وأشار ليون في بيان عبر موقعه الرسمي إلى أنه تم إنهاء الموسم الأخير من التعاقد دون تعويضات مالية بعد مفاوضات مثمرة بين الجانبين.

وأشار البيان إلى أن المدافع الكرواتي البالغ من العمر 34 عاما سينتقل إلى باوك سالونيك اليوناني بصفقة انتقال حر.

وعاد ديان لوفرين إلى صفوف أولمبيك ليون في يناير 2023، وذلك بعد فترة أولى مع الفريق الفرنسي بين عامي 2010 و2013.

وخاض لوفرين مدافع ليفربول الإنجليزي السابق 134 مباراة بقميص ليون في جميع المسابقات على مدار أربعة مواسم ونصف داخل جدران النادي الفرنسي.

ووجه نادي ليون الشكر لديان لوفرين متمنيا له التوفيق في محطته الجديدة مع الفريق اليوناني.