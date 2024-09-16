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محافظات

توزيع حقائب مدرسية لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة

لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، أن المحافظة تسعى بكل إمكانياتها وقياداتها التنفيذية إلى تلبية احتياجات المواطنين والاستماع لشكواهم وحلها بأسرع وقت ممكن.

عقد اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة

جاء ذلك خلال رئاستها للقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء  حسن موافي- السكرتير العام للمحافظة، كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، القوى العاملة، ومسؤولي التأمين الصحي،  ومرفق الإسعاف ومدير خدمة المواطنين.

توزيع عدد من الشنط المدرسية

وخلال الاجتماع، استقبلت الدكتورة جاكلين عازر 18 مواطنًا ومواطنة، حيث استمعت إلى مطالبهم ومشكلاتهم، كما تم توزيع عدد من حقائب مدرسية لتخفيف العبء عن الأسر الأكثر احتياجا، ووجهت المحافظ على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك المشكلات بشكل سريع وفعال.
 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر احتياجات المواطنين للقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين

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