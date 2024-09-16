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توفير 15 ألف قطعة ملابس وأدوات مدرسية للطلاب الأكثر احتياجًا بالشرقية

15 ألف قطعة ملابس
15 ألف قطعة ملابس وأدوات مدرسية للطلاب الأكثر احتياجًا

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة  بمحافظة الشرقية، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة بتنفيذ فعاليات المرحلة السابعة من مبادرة " يوم الخير ". 

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ملابس وأدوات مدرسية 

 وجاء ذلك لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية على الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بمحافظة الشرقية بمناسبة افتتاح الدراسة.

مراكز الشباب المشتركة فى المبادرة الآن 

 أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة مشاركة  17 مركز شباب في فعاليات المبادرة وذلك كمركز التنمية الشبابية بكفر صقر ومركز شباب الحسينية ومركز شباب الصالحية الجديدة ومركز شباب ازولين و مركز شباب منشأة أبو عمر ومركز شباب النصر بالعاشر ومركز شباب الأمل بالعاشر ومركز شباب المستقبل ومركز التنمية الشبابية بلبيس ومركز التنمية الشبابية بالعاشر ومركز شباب الزهور بالعاشر 

 بالإضافة إلى مركز شباب السلام بالعاشر ومركز شباب الجديدة منيا القمح غرب ومركز شباب نزلة العرين ابوكبير ومركز شباب العزيزية منيا القمح شرق ومركز شباب شرقية مباشر الإبراهيمية ومركز شباب الشروق  العاشر، ووصل إجمالي عدد القطع التي تم  توزيعها  ما يقرب عن 15 ألف قطعة من الملابس والكتب والأدوات المدرسية.

تفعيل الدور المجتمعي للمديرية 

 وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة الخير في سابع انطلاقة لها هذا العام بمحافظة الشرقية وتأتي في ضوء تفعيل الدور المجتمعي لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية وفي إطار تحويل مراكز الشباب لمراكز  خدمة مجتمعية تؤدي أهدافها ورسالتها من خلال استغلال كافة الموارد المتاحة بمراكز الشباب لاستقبال المواطنين والإشراف على عمليات تجميع الملابس وإعادة تجهيزها للتسليم.

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المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

وأشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تحت عنوان " يوم الخير " لتوزيع ملابس وأحذية وشنط وكتب مدرسية على طلاب المدارس بالأسر الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

 

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الدطكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية التعاون مع الادارة المركزية يوم الخير رعاية وزير الشباب مراكز الشباب بالمحافظة

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