اتحاد الصناعات يبحث الارتقاء بالمنظومة الصناعية لسلامة الغذاء فى مصر

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالتعاون مع المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ورشة عمل حول "الاختبارات المعملية والمواد الملامسة للغذاء" في حضور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 17 لسنة 2022.

وترأس الورشة الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، والدكتورة إسراء موسى المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في حضور عدد كبير من الخبراء وشركات ومصانع الأغذية أعضاء الغرفة.

التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء والجهات

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، حرص مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، علي التنسيق والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء والجهات المعنية من اجل الارتقاء بالمنظومة الصناعية للأغذية وسلامة الغذاء في مصر

وأشارت إلي تواجد الغرفة بصفة مستمرة في لجان المواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تشارك في دراسة المشاريع والقوانين والقرارات والمواصفات والقواعد الملزمة.

وأوضحت أهمية انعقاد هذه الورشة والتي تأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع المعمل المركزي ومع هذا التمثيل الكبير لقطاع الصناعات الغذائية من الشركات والخبراء والجهات والهيئات الرقابية والمعنية بالصناعة وسلامة الأغذية وكافة أصحاب المصلحة، تعود بالنفع على كافة الأطراف لتوضيح كيفية تنفيذ اللائحة الفنية الملزمة للمواد الملامسة للغذاء

وأشارت الى أن الغرفة والمعمل مستمران في هذه الشراكة المتميزة والتعاون في إعداد ورش العمل والبرامج التدريبية لصالح العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت الدكتورة هند عبد اللاه، أن الاستمرار في هذا النهج من التعاون الناجح يخدم مصلحة الدولة والعاملين بقطاع الصناعات الغذائية، حيث أن المواد الملامسة للغذاء من أهم المستجدات والمتطلبات الدولية من أجل ضمان غذاء سليم.

وأوضحت أن المعمل ادرج حديثا تحاليل المواد الملامسة للغذاء واعتماده دوليا حيث يتم استخدام أفضل الطرق المعملية إلي جانب القيام بالمحاكاة لكل ما يلامس الغذاء ويؤثر عليه طبقا للوائح والقوانين.

تطبيق متطلبات اللائحة من خلال توفير الاختبارات المطلوبة لمصنعي هذه الأدوات

واستعرضت عبد اللاه، دور المعمل في تطبيق متطلبات اللائحة من خلال توفير الاختبارات المطلوبة لمصنعي هذه الأدوات ومستخدميها من شركات التصنيع الغذائي أو مصدري الخضر والفاكهة كذلك الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية أو تدريبية أو استشارات فنية.

وخلال جلسات ورشة العمل استعرضت الدكتورة اسراء موسي المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 لسنة 2022 بشأن القواعد الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء ومدى تعاونها في هذا الملف مع المصنعين والمستخدمين لهذه المواد.

كما قام الدكتور خالد ناجي خبير هندسة تصنيع وتعبئة وسلامة الغذاء وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بإدارة مناقشات حول العبوات الذكية والصديقة للبيئة وتحليل المخاطر.

واستعرض الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، خدمات الغرفة وخطتها لدعم وتطوير الصناعة الوطنية والتى تتماشى مع استراتيجية الدولة ووزارة الصناعة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات والمساهمة في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار.

كما تناول الدكتور طاهر قدح رئيس قسم التسويق بالمعمل، أوجه التعاون بين الغرفة ومعمل "كيوكاب".

واستعرض الدكتور ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للغذاء بالمعمل في جلسة خاصة، المواد الملامسة للأغذية بين المطلوب والممكن "الاختبارات وطرق اجرائها، وتغطية الاختبارات باللائحة".

أثر المواد الملامسة للأغذية على الصحة العامة

وناقش الخبراء أثر المواد الملامسة للأغذية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن والاختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات.

كما تم تقديم شرح تفصيلي حول طرق انتقال الملوثات من المواد الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء وطرق قياسها وفقًا لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقًا للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن.